Geçtiğimiz cumartesi terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Partili Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, yeni bir açıklamada bulundu.

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Yapılan açıklamada, "Sürecin hassasiyeti nedeniyle, belli bir olgunluğa ulaşana kadar basına bilgilendirme yapamayacağız. Bu karar bir şeyleri saklamak anlamına gelmiyor; aksine yürüteceğimiz görüşmelere saygının bir gereği. Ancak tek bir cümle kurmak gerekirse, önceki süreçlerden çok daha umutlu olduğumuzu söyleyebiliriz. Yeni senede heyet olarak kapsamlı bir açıklama yapacağız" denildi.

Öte yandan Asrın Hukuk Bürosu avukatları, müvekkilleri Abdullah Öcalan ile görüşmek için başsavcılık ve cezaevi müdürlüğüne başvuruda bulundu.