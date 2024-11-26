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        Haberler Gündem Politika Son dakika: DEM Parti'den 'İmralı' için başvuru | Son dakika haberleri

        DEM Parti'den 'İmralı' için başvuru

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "İmralı'da Sayın Abdullah Öcalan'la görüşmek için bugün Adalet Bakanlığı'na başvurduk" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2024 - 13:49 Güncelleme: 26.11.2024 - 16:36
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        DEM Parti'den 'İmralı' için başvuru
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        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan'a yönelik çağrısına yanıt verdi. Bakırhan, DEM Parti Eş Genel Başkanları olarak Abdullah Öcalan ile İmralı’da görüşme talebiyle bakanlığa başvuru yaptıklarını açıkladı

        "ÇAĞRIMIZI KARARLILIKLA TEKRARLIYORUZ"

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin grup toplantısında açıklamada bulundu

        Bakırhan, partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri Bahçeli, "MHP her sözünün arkasında. İmralı'yla DEM Grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyor, çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz" sözlerine yanıt verdi.

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        DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tulay Hatimoğulları imzalı olarak Adalet Bakanlığı'na yapılan başvuruda, "İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan Abdullah Öcalan ile Eş Genel Başkanım Tulay Hatimoğulları Oruç ile aynı anda açık görüş yaparak görüşmek istiyoruz. İzin verilmesi konusunda gereğini arz ederim" ifadeleri yer aldı.

        Bakırhan yaptığı açıklamada, "Bugün de konuşuldu bizden önce MHP grubunda. Ama emin olun biz hazırlıklarımızı yapmıştık. Demek ki çözüme dönük akıl bazen aynı işliyor. Biz Tülay eş başkanımızla birlikte İmralı’da Sayın Abdullah Öcalan’la görüşmek için bugün Adalet Bakanlığı'na başvuracağız" dedi.

        DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tulay Hatimoğulları imzalı olarak Adalet Bakanlığı'na yapılan başvuruda, "İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan Abdullah Öcalan ile Eş Genel Başkanım Tulay Hatimoğlları Oruç ile aynı anda açık görüş yaparak görüşmek istiyoruz. İzin verilmesi konusunda gereğini arz ederim" ifadeleri yer aldı. Açıklamanın ardından Adalet Bakanlığı'na yapılan başvuru belgesi paylaşıldı.

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