DEM Parti'den İmralı Adası ziyareti
Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol'dan oluşan DEM Parti İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan ile yaptıkları görüşmenin ardından İmralı Adası'ndan döndü
Giriş: 28.08.2025 - 19:01 Güncelleme: 28.08.2025 - 19:18
DEM Parti, Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol’dan oluşan İmralı heyetinin 28 Ağustos Perşembe günü İmralı Adası’na gideceğini bildirmişti.
DEM Parti, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarına başlamasının ardından İmralı'ya ilk ziyaretini gerçekleştirdi. Heyet, ziyaretin ardından henüz bir açıklama yayınlamadı.
