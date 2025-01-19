DEM Parti'den ikinci görüşme açıklaması
DEM Parti'den yapılan açıklamada, heyetin İmralı'da ikinci görüşme için pazartesi günü Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunacağı belirtildi
Giriş: 19.01.2025 - 09:50 Güncelleme: 19.01.2025 - 11:29
DEM Parti, ikinci İmralı görüşmesi için yarın Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunulacağını duyurdu.
DHA'da yer alan habere göre partiden yapılan yazılı açıklamada; DEM Parti İmralı heyetinin, ikinci görüşmeyi yapmak için pazartesi günü Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunacağı belirtildi.
Heyet başvurduktan sonra kısa süre içinde ikinci ziyaretin gerçekleşmesinin beklendiği ifade edildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ