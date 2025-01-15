DEM Parti heyeti, yürütülen sürece ilişkin 17 Ocak'ta açıklama yapacak. İmralı'da terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşme için kısa süre içinde başvuru yapacakları bildirildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un, AK Parti Meclis Grup Toplantısı öncesi yaptığı açıklamaya ilişin DEM Parti'den açıklama geldi.

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Adalet Bakanı'nın İmralı'da ikinci görüşme için heyetten bir başvuru yapılmadığına ilişkin açıklaması üzerine heyet üyesi Sırrı Süreyya Önder, "Önümüzdeki hafta için en kısa sürede başvuruda bulunacağız" dedi.

DEM Parti heyeti yaptığı çalışmalara ilişkin 17 Ocak'ta yazılı açıklama yapacak.