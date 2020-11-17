Engelli gence korkunç şiddet!

Arzu Kaya akaya@cyh.com.tr

Ellerini bağladı, yerde sürükledi, defalarca tekme attı. Zorla odaya sokarken başını yere vurdu, bayılmasına neden oldu. Engelli merkezindeki bakıcının bakmakla yükümlü olduğu engelliye yaptıkları dava dosyasına konu oldu.

ENGELLİ GENCİN ELLERİNİ BAĞLADILAR



Arzu Kaya'nın haberine göre, İstanbul Pendik'teki Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’nde engelli bir genç iple banka bağlanmış, o görüntüler tepkilere neden olmuştu. Bu olaydan 2 yıl önce de benzer bir skandalın yaşandığı ortaya çıktı.

Bu kez bir başka engelli genç, görevliler tarafından yemekhaneye, mevzuata ve yönetmeliklere aykırı olarak elleri bağlı halde getirildi. Engelli gencin ellerinin arkadan bağlanmasının sebebi görevlilerin ifadesine göre zapt edilememesi ve arkadaşlarının yemeğine saldırmasıydı.

Nitekim ona yaşatılan eziyetlerin başlangıç noktalarından biri de bu oldu. Engelli genç arkadaşının yemeğini yemeye çalıştığı sırada, görevliler onun üzerine atladı.



BOĞAZINI SIKTI, SÜRÜKLEDİ, TEKME ATTI VE ENGELLİ GENÇ BAYILDI



Görevlilerden biri engelli genci tutup yemekhaneden dışarı çıkardı. İçeriden çıkmak istemeyen engelli genç koridorda yere oturdu. Görevli ise boğazından tutup sürükleyemeye başladı. Zorla sürüklenen engelli genç krize girdi, görevli ise yerde yatan engelli gence tekme attı. Dinlenme odasının girişinde ise dengesini kaybeden engelli genç kafasını feci şekilde yere vurdu. Yerde hareketsiz halde dakikalarca kaldı.



AMBULANS GÖREVLİSİ İHBAR ETTİ

Engelli genç yerde baygın halde dakikalarca yattı. Önce bakım merkezindeki diğer görevliler müdahale etti. Bir süre sonra da sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kendine gelen engelli genç hastaneye götürüldü. Bu korkunç tablo ambulans görevlisinin ihbarıyla ortaya çıktı.







BAKICIDAN “ELLERİNİ BAĞLI UNUTTUK” SAVUNMASI

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Görevlilerin tek tek ifadesi alındı.

Engelli gence eziyet eden görevli Şenel S. ise ifadesinde kusurunun olmadığını belirtti. Ancak ellerinin bağlı olmasıyla ilgili verdiği yanıt akıllara da durgunluk verdi. “Yemekhaneye getirirken ve dönerken ellerinin bağlanmaması gerekiyordu. Unuttuk. gözümüzden kaçmış. katı yemekler yiyemediği için diğerlerinin yemeklerini almak istedi. Kendisini yemekhaneden çıkarmak zorunda kaldım. bekleme salonuna götürürken elimden düşürdüm. yüz üstü yere düştü. hastaneye kaldırıldı. kasten vurmadım. olay bir kazadır. ve bu kazada benim bir kusurum yoktur " dedi.



O BAKICIYA “KÖTÜ MUAMELE” DAVASI

O soruşturma davaya dönüştü. Bakıcı hakkında "kötü muamele" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan dava sürüyor. Olayın üzerinden iki yıl geçse de engelli gencin annesi çocuğunun yaşadıklarını unutamıyor. Ve iddiasına göre çocuğuna yaşatılanlar ne ilk ne de son...





ACILI ANNE: DÜNYA BAŞIMA YIKILDI

Engelli gencin annesi Fatma Yılmaz, yaşananları öğrendiğinde büyük şok yaşadı. Ve, “Oğlum orada defalarca darp edildi” dedi. Darp iddialarını kurumun kabul etmediğini belirten anne Yılmaz, “Oğlumun yaşadıklarını öğrenince dünya başıma yıkıldı. Bakıcı boğazını sıkıyor, çocuğum nefessiz kalınca kendini yere bırakıyor. Ambulans görevlisi gelince ‘bu çocuğa ne yaptınız’ diyor. Ama bakıcı da ‘çocuk kendini yere bıraktı’ diye savunma yapıyor” dedi. Olayın kendisine ilk etapta haber verilmediğini söyleyen anne Yılmaz, “Haber vermediler bana. Çocuğum darp edilmiş orada, düşmüş, beyin travması geçirmiş, ambulans gelmiş. Bir ay sonra duydum gittim ki çocuğun ağzı yüzü bir ayda hiç düzelmemiş” diye konuştu.