Aracıyla yavru köpekleri ezdi!

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Balıkesir'in Erdek ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda dehşete düşüren bir olay meydana geldi. İstasyonda bulunan iki yavru köpeğin üzerinden bir araç geçti. O anlar ise saniye saniye kaydedildi.

Feci olayda ise, her iki köpeğin de sürücünün görüş açısında olduğu dikkat çekti. Akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına yansıyan olayda, araç sürücüsünün yavru köpeklerin üzerinden geçerek yoluna devam ettiği görüldü.