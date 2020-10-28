Yavru köpeği öldürdü! Böyle neden olamaz!

Bursa'da sabah saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi Yolçatı mahallesinde, iddiaya göre tavuk kümesinde yumurtaları bulunan bir adam yumurtalarının çalındığını fark etti. Sonrasında yumurtaları yan komşusunun yavru köpeğinin çaldığını fark eden adam köpeği pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü.
Köpeği öldürülen Necati Gökgöz, "Bu komşuluğa sığır mı" dedi.
POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ
İHA'da yer alan habere göre silah seslerini duyan Necati Gökgöz ve oğlu köpeğinin yanına gittiklerinde Paşa ismini verdikleri yavru köpeklerinin öldüğünü gördü. Köpeği vuran R.Ş.’ye sitem eden Gökgöz ve oğlu gözyaşlarına hakim olamadı. Ailenin şikayeti üzerine, Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, R.Ş’yi gözaltına alarak Organize Sanayi Polis Merkezi'ne götürdü.
Necati Gökgöz'ün oğlu da gözyaşlarına boğuldu.
AV TÜFEĞİ RUHSATSIZ ÇIKTI
Köpeği korkutmak için yere doğru ateş ettiğini öne süren ve hakkında yasal işlem başlatılan R.Ş’nin kullandığı av tüfeğinin ruhsatsız olduğu öğrenildi. Köpeğinin hiç kimseye zararının olmadığını ve bir yumurta için öldürüldüğünü belirten Gökgöz, ’’Kendim yemedim yedirdim. Ona özel süt aldım, mama aldım. Kimseye zararı olmazdı. Ailemiz için çok değerliydi. Geçen sene hastalandı, iyileşmesi için 1000 lira masraf ettim.
"BU KOMŞULUĞA SIĞAR MI"
Benim için çocuklarımdan daha değerliydi. Ona özel ciğer alıp yediriyordum. Bu komşuluğa sığar mı? Yapılacak bir iş mi? İnsanlığa, vicdana sığar mı? Ağzı yok, dili söylemez. Böyle vicdansızlık olur mu? Sabah birlikte yürüyüşe çıktık, gezdik. Geldim evde yemek verdim. Bunu anlatmaya kelimeler yetmez. Kimseyi ısırmadı, kimseyi kovalamadı. Suçu sadece gezmek" diye konuştu. Sonrasında Gökgöz ailesi hayatını kaybeden paşa isimli köpeklerini bahçede kazdıkları mezara gömdü.
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