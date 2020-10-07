Kalbinden bıçakladığı kocası öldü!

DHA

Gaziantep'te, gece saatlerinde Mevlana Mahallesi'nde, 3 çocuk babası inşaat işçisi Mehmet Taş (50) ile Şenel Taş (48) çifti arasında evde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Şenel Taş, evde bulunan bıçağı alıp, eşine savurdu. Aldığı bıçak darbesi ile kalbinden yaralanan Mehmet Taş, kanlar içinde yığıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

DHA'da yer alan habere göre çocukları ve komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri Mehmet Taş'ı ilk müdahalenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Mehmet Taş, doktorların tüm çabasına karşın sabaha doğru yaşamını yitirdi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Mehmet Taş'ın cansız bedeni otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Şenel Taş emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.