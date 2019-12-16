AA

Çanakkale'de işçileri taşıyan minibüs ile vincin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Çanakkale-İzmir karayolunun Güzelyalı köyü mevkiinde bu sabah, aynı yöne giden ve sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen işçileri taşıyan servis minibüsü ile vinç çarpıştı. Kazada, minibüste bulunan 12 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, jandarma, 112 Acil Servis ve kaza kırım ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

ULAŞIM TEK ŞERİTTEN SAĞLANDI

Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Minibüsün, merkeze bağlı Kumkale köyüne işçileri götürmek üzere Çanakkale'den hareket ettiği belirtildi. Kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.