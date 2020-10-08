Bugün boşanacaklardı! Kocası öldürdü!

DHA

İzmir Karşıyaka'daki Cumhuriyet Mahallesi, kadın cinayetinin son adresi oldu. İddiaya göre, Rahman Yalçınsoy (36),boşanma aşamasında olduğu eşi Bihter Yalçınsoy (31) ile konuşmak için eve geldi. Bihter Yalçınsoy, kocasının konuşma teklifini reddedince, ikili arasında sözlü olarak tartışma başladı.

ÜÇ YERİNDEN BIÇAKLADI

DHA'da yer alan habere göre gerginliğin artması sonucu, ikilinin tartışması kavgaya döndü. Rahman Yalçınsoy, Bihter Yalçınsoy'u vücudunun 3 yerinden bıçakladı. Bihter Yalçınsoy kanlar içerisinde yere yığılırken, Rahman Yalçınsoy olay yerinden hızla uzaklaştı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Bu sırada, komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, Bihter Yalçınsoy kanlar içerisinde yatarken bulundu. Sağlık ekipleri ise talihsiz kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulansa alınan yaralı kadın Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Bihter Yalçınsoy, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KATİL KOCA YAKALANDI

Talihsiz kadının cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, cinayet ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda, cinayeti işleyen koca Rahman Yalçınsoy polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan Rahman Yalçınsoy, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

BUGÜN BOŞANMA DAVALARI VARDI

Öte yandan, 6 yıl önce evlenen Bihter ve Rahman Yalçınsoy'un şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasında olduğu ve çiftin bugün İzmir Adliyesi'nde boşanma davaları olduğu öğrenildi. Bihter Yalçınsoy'un davaya saatler kala tartıştığı kocası tarafından bıçaklanarak öldürülmesi yakınlarını yasa boğdu.