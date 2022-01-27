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Trabzon'da bir kadın, hakkında dedikodu yaptığını öne sürdüğü komşusunu korkutmak için kurusıkı silahla havaya ateş açtı.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, Trabzon'un Beşirli Mahallesi'nde 6 yıl önce eşini kaybeden F.Ö. adlı genç kadın, komşusu olduğu öğrenilen S.U. adlı kişiyi önceki gece kahvehaneden çıkarken gördü.

HAVAYA 5 EL ATEŞ ETTİ

Daha sonra silahını çantasından çıkaran kadın, S.U. adlı genç adama, "Kocam öldükten sonra karı koca benim adımı çıkarmaya çalışıyorsunuz" dedikten sonra havaya 5 el ateş etti. Silahın patlaması üzerine S.U. olay yerinden kaçtı.

SİLAH SESİ POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ

Mahalleye gelen silah sesleri üzerine alarma geçen polis, kısa sürede olay yerine ulaştı. Polis ekipleri, S.U.'nun olay yerinden bir araçla kaçtığını ve yaralı olma ihtimaline karşı hastanelerde arama çalışması başlattı.

Bu sırada ekipler saldırgan kadını gözaltına aldı. F.Ö., olayda kullandığı silahın kurusıkı olduğunu ve korkutmak amaçlı olarak havaya ateş ettiğini söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

HUSUMET ESKİYE DAYALIYMIŞ

Öte yandan aile ile kadın arasında daha önceden de tartışmalar yaşandığı belirtildi. Aile tarafından tartışmalar nedeniyle hakkında bir kaç kez şikâyette bulunulan kadının ateş ettiği genç adam ve ailesine iki aylık koruma kararı çıkardığı ifade edildi. Arada oluşan husumetin ise, 'Apartman yakma' iddiası nedeniyle çıktığı da iddialar arasında yer alıyor.