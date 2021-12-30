DEAŞ'lı terörist kaçmaya çalışırken yakalandı!

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Dini istismar eden terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin tespit edilerek mensuplarının yakalanmasına yönelik olarak Emniyet Genel Müdürlüğü birimlerince yapılan çalışmada önemli bir operasyona imza atıldı.

DEAŞ'LI TERÖRİST YAKALANDI

DEAŞ silahlı terör örgütünün 2016 yılı sonrasında Türkiye askeri kanat sorumlusu olarak faaliyet gösterdiği, özellikle Suriye’de bir çok örgüt mensubuna ideolojik/askeri eğitimler veren ve canlı bomba eylemlerinde kullanılan bel kuşağı, infilaklı fitil, basma butonlu anahtar sistemi, elektrikli kapsül ve muhtelif patlayıcı maddeler gibi malzemelerin teminini sağladığı yönünde bilgiler bulunan Mehmet Fatih Alıcı isimli örgüt üyesi, Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen 8 yıl 4 ay hapis cezasının kesinleşmesi üzerine, Suriye ülkesine kaçma çabasına girdiği yönündeki istihbari bilgileri değerlendiren Gaziantep Emniyet Müdürlüğü tarafından 29.12.2021 Çarşamba günü düzenlenen operasyon ile yakalandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Adıgeçen örgüt üyesi çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Gaziantep H Tipi Cezaevine teslim edildi.