DEAŞ'ın sözde emirinin sağ kolu olduğu iddia edildi

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Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü DEAŞ’ın operasyonlarla dağılan "Yamaçlı grubu"nun yeniden faaliyete geçirilmesi için çalışma yapıldığını tespit etti. Örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edilen Adana'da 12, İstanbul'da ise iki şüpheli hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verildi. Özel harekat polislerinin de desteğiyle 23 Eylül'de gerçekleştirilen operasyonda 8 zanlı yakalandı. Ekipler, firari 6 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

SÖZDE EMİRİN SAĞL KOLU OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

Soruşturmaya ilişkin edinilen yeni bilgilere göre, ekiplerin yürüttüğü teknik ve fiziki takiple elde edilen bulguların yanı sıra şüpheliler aleyhinde çok sayıda beyanın bulunması üzerine operasyonun düzenlendiği öğrenildi. Bu kapsamda, şüphelilerden R.B.'nin (56) yaklaşık bir yıl önce Adana'da yakalanarak tutuklanan örgütün sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in sağ kolu olduğu öne sürüldü.

ÖRGÜT KADINLARINI KURTARMAK İÇİN PARA TOPLADI İDDİASI

Özden'in tutuklanmasının ardından R.B.'nin ülke içinde örgütü toparlama ve yeni eleman kazanımı için faaliyet yürüttüğü iddia edildi. Ayrıca R.B.'nin örgüt içindeki evlilikleri organize ettiği ve diğer terör örgütü PKK'nın Suriye'de elinde esir bulunan örgüt mensubu kadınları kurtarmak için para topladığı ileri sürüldü. Bu arada R.B.'nin eşi, oğlu, 3 kızı ve iki torununun Irak'ta tutuklu bulunduğu öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Operasyonda gözaltına alınan aralarında R.B.'nin de bulunduğu 8 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlıların tamamı çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.