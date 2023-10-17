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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika haberi: DEAŞ'ın finans ayağına operasyon!

        İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a finansman sağladığı iddia edilen 17 şüpheli yakalandı

        Terör örgütü DEAŞ'ın finans ayağına operasyon düzenlendi. İstanbul'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda 17 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 10:24 Güncelleme: 17.10.2023 - 10:56
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        DEAŞ'ın finans ayağına operasyon!
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        İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a finansman sağladıkları iddia edilen 17 şüpheli gözaltına alındı.

        AA'da yer alan habere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, MASAK raporlarına göre 20 şüphelinin, çatışma bölgeleriyle Türkiye arasında şirketler ve kişiler üzerinden yasa dışı şekilde DEAŞ'a finansman sağladığı tespit edildi.

        Savcılık, terör örgütüyle bağlantısı nedeniyle mal varlığı dondurulan kişilerle para transferi yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik gözaltı kararı verdi.

        Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 17 şüpheliyi yakaladı.

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        Polis ekiplerinin 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

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