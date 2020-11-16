'Sözde Rakka emiri' ile 3 infazcı adliyede!

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanan terör örgütü DEAŞ mensubu, Suriye uyruklu H.E, Y.Ş, M.H. ve M.E'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Zanlılar, Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye götürüldü.

BİRİ SÖZDE EMİR, 3'Ü İNFAZCI ÇIKTI

AA'da yer alan habere göre Kayseri'de 13 Kasım'da düzenlenen operasyonda 2014-2018 yıllarında Suriye'de faaliyet yürüten DEAŞ'ın "sözde Rakka emiri" H.E. ile "örgütün infazcısı" Y.Ş. ile M.H. ve M.E. gözaltına alınmıştı.

5 KENTTE ÖRGÜTLENME FAALİYETİ

H.E'nin, Türkiye'ye geldikten sonra Kayseri, Şanlıurfa, İstanbul, Mersin ve Adana'da örgütü canlı tutma adına faaliyet yürüttüğü tespit edilmişti.