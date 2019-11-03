03 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığınca, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, 2 Kasım'da Osmaniye merkezli İstanbul, Gaziantep, Kilis ve Bursa olmak üzere 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınanlar hakkında adli işlem başlatıldı.
Gözaltına alınan bir örgüt üyesinin DEAŞ terör örgütü adına yılda yaklaşık 1500-2000 yabancı terörist savaşçı yetiştirilen silahlı eğitim kamplarının sorumlusu ve DEAŞ terör örgütünün "zekat emiri" olarak faaliyet gösterdiği, iki örgüt üyesinin DEAŞ terör örgütü adına yabancı terörist savaşçı yetiştirilen silahlı eğitim kamplarının silah, teçhizat ve lojistik sorumlusu olduğu, ayrıca bu iki örgüt üyesinin örgüt kamplarında yetiştirilen yabancı terörist savaşçıları, çatışma bölgelerine sevkini sağlayan organizasyonundan sorumlu oldukları, diğer dört örgüt üyesinin ise DEAŞ terör örgütü içerisinde çeşitli kademelerde faaliyet gösterdikleri tespit edildi.
Gözaltına alınanların kaldıkları yerlerde yapılan aramada çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu.
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