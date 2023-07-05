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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı

İstanbul'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda, çatışma bölgeleriyle bağlantılı olan 11 şüpheli gözaltına alındı

Giriş: 05.07.2023 - 10:42 | Güncelleme: ABONE OL
DEAŞ'a bir darbe daha! İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı - En son haberler
DEAŞ'a bir darbe daha! Çok sayıda gözaltılar var
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DHA

İstanbul'da DEAŞ terör örgütünün çatışma bölgeleriyle irtibatlı olarak faaliyet yürüten şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

DHA'da yer alan habere göre operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda DEAŞ silahlı terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olarak faaliyet yürüten 11 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin kaldığı adreslere bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi.

7 ilçede yapılan operasyonlarda 11 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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