DEAŞ'a bir darbe daha! Çok sayıda gözaltılar var

DEAŞ'a bir darbe daha! İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı - En son haberler

DHA

İstanbul'da DEAŞ terör örgütünün çatışma bölgeleriyle irtibatlı olarak faaliyet yürüten şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

DHA'da yer alan habere göre operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda DEAŞ silahlı terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olarak faaliyet yürüten 11 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin kaldığı adreslere bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi.

7 ilçede yapılan operasyonlarda 11 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.