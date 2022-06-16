Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu'nca, 12 Haziran'da Kadıköy'deki izinsiz gösteride polis memuruna yumruk attığı tespit edilen Aydeniz hakkındaki fezleke tamamlandı.

Aydeniz, "polise mukavemet", "kamu görevlisine hakaret", "yaralama", "izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılma" ile suçlandı.

Bakanlık incelemesi sonrası fezleke, Cumhurbaşkanlığına gönderilecek. Buradaki işlemin ardından yasama dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hazırlanan fezleke, TBMM'ye yollanacak.