Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Açıklamaya göre Datça'nın 40.07 kilometre açığındaki deprem, yerin 8.02 kilometre derinliğinde gerçekleşti.