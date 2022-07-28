Darphane'de Genel Müdürlüğe Abdullah Yasir Şahin atandı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'ne, Abdullah Yasir Şahin getirildi.

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