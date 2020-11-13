Olayda Korkuteli ilçesinde bir şahsın araca zorla bindirildiğini öğrenen emniyet güçleri operasyon başlattı. Araştırma kapsamında M.T, Ş.K, M.Ç, N.Y, I.Y isimli şahısların S.Y isimli şahsı araca zorla bindirerek Yeşilova'da bir barakada alıkoydukları bilgisine ulaşıldı.

İHA'nın haberine göre, eve yapılan operasyonda AY, KY, MD, GB, YE, MY isimli şahıslar yakalanarak S.Y. isimli şahıs kurtarıldı.

Polis ekiplerinin araştırması sonucunda şahısların arasındaki konunun tarihi eser ticareti olduğu ortaya çıktı. Evde bulunan ve tarihi eser olduğu düşünülen vazo, sikke ve silah ele geçirildi.

M.T, Ş.K, M.Ç, N.Y, I.Y, AY, K.Y, M.D, G.B, Y.E, M.Y, S.Y. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.