Dar sokakta sıkışan minibüsü itfaiye kurtardı

AA

Alınan bilgiye göre, Muhammed Halili ve ailesi, İran plakalı minibüsleriyle İstanbul’a gezmeye geldi. Taksim gezisinin ardından İranlı aile, otele gitmek için minibüsleriyle Şişhane’deki Bedrettin Sokağa girdi. Ancak sokağın dar olması nedeniyle minibüs sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; önce minibüste mahsur kalan aileyi kurtaran itfaiye ekipleri, ardından halatlar yardımıyla minibüsü sıkıştığı yerden çıkardı.

Sürücü Muhammed Halili, kendilerini kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti. Ailesiyle İstanbul'a gezmeye geldiklerini ve ilk gün böyle bir hadise yaşadıklarını anlatan Halili, önüne bir motosikletli çıkınca bu sokağa girdiğini ve sokağın dar olduğunu fark edemediğini söyledi.