04 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul'dan Bursa'ya 1 Aralık'ta gelen ve Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra haber alınamayan Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp (37) için başlatılan arama çalışmaları kar yağışına rağmen sürüyor. Dün akşam saatlerinde kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan ve Efe Sarp'ı arama çalışmalarına katılmak üzere yola çıkan 4 kişilik AKUT ekibiyle, sabah saatlerinde telsiz irtibatı kesildiği ortaya çıktı. Aramalara katılan bir gönüllünün dereye düşmesi nedeniyle kurdukları çadırda geceleyen 4 kişilik ekibe ulaşıldı.
AA'nın haberine göre, Çalışmalara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde, Jandarma Özel Harekat (JÖH),Jandarma Arama Kurtarma (JAK),Nilüfer Arama Kurtarma Derneği (NAK),AKUT Arama Kurtarma Derneği, İHH Arama Kurtarma ve Bursa Arama Kurtarma Derneği (BAKUT) ekiplerinden oluşan 178 kişi katılıyor.
Bölgede 3'üncü günde devam eden çalışmalarda Mert Alpaslan ve Efe Sarp'a ait herhangi bir iz ya da bulguya rastlanmadı. Kaybolan amatör dağcıların İstanbul'dan geldikleri ve Uludağ Jandarma Karakolu'nun önüne park ettikleri 34 SK 2280 plakalı otomobil, İstanbul'dan getirilen yedek anahtarla açıldı. Araçtaki incelemede de kaybolan kişilerin rotasıyla ilgili herhangi bir bulguya rastlanılmadı.
Arama kurtarma çalışmaları sırasında Alpaslan ve arkadaşı Sarp'a ait olduğu iddia edilen bir kafa ışığı bulundu. Ancak ışığın arama ekiplerine ait olduğu, kaybolan amatör dağcılarla bir ilgisinin bulunmadığı belirtildi. Bölgede yoğun kar yağışı etkili oluyor. Ancak ekipler olumsuz hava koşullarının çalışmaları güçleştirmesine rağmen gece boyu çalışmalarını sürdürdü. Ekiplerin birbirini dinlendirerek çalışmalara devam ettiği kaydedildi.
VALİ CANBOLAT: İL OLARAK SEFERBERLİK İÇİNDEYİZ
İHA'nın haberine göre, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Uludağ’a gelerek üç gündür kayıp olan Mert Alpaslan ve Efe Sarp'ı arama çalışmalarıyla ilgili AFAD İl Müdür Vekili Yalçın Mumcu, jandarma yetkilileri ile diğer arama kurtarma ekibi temsilcilerinden bilgi aldı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Canbolat, şunları söyledi:
"Pazar günü akşam 19.15 itibariyle Mert Alpaslan ve Efe Sarp’ın kaybolduğu ihbarı üzerine hemen oteller bölgesinde bir araştırma yapılmış. Gece 03.00 itibariyle bu bölgede olmadıkları tespit edilince kaybolduklarına dair ivedi masa kurularak, arama, tarama faaliyetlerine başlandı. O günden bu yana ekiplerimizle birlikte 2 arkadaşımızı aramaktayız.
Gelinen nokta itibariyle bugün kar yağışı sebebiyle alana inemedik. 260'e yakın resmi ve sivil kurtarma ekiplerinden oluşan personelimizle arama çalışmalarımız sürüyor. AFAD, ANDA, AKUT, İHH, JAK, JÖH, BAKUT, NAK, Yeşil Bursa Dağcılık, Yıldırım Dağcılık, ULUDAK, TODOKS ve gönüllü bir dağcımız var. Ayrıca termal kameraları olan bir uçağımız var. Oda iki ekibiyle birlikte 24 saat çalışmak üzere hazır olarak bekliyor. Bir kurtarma ekibimiz hava şartları müsait olduğu zaman ekiplerimizi alanlara bırakmak üzere hazır bekliyor. İnşallah Allah'tan ümit kesilmez. Bu iki dağı kardeşimize ulaşmak istiyoruz. İl olarak seferberlik içerisindeyiz. Ekiplerimiz 24 saat esasına göre çalışıyor."
'ŞU ANA KADAR BİR İZE RASTLAYAMADIK'
Şu ana kadar her hangi bir ize rastlanılmadığını vurgulayan Canbolat, "Sadece telefon üzerindeki görüşmeleri tespit maksadıyla buraya iki tane GSM operatörünün mobil istasyonlarını ilk günden itibaren getirttik. Bir iki nokta daha önce arandı. Tekrar ikinci bir arama yapacağız. Şu anda bir ize rastlayamadık" diye konuştu. 72 saat sonrasındaki çalışmayı değerlendireceklerini dile getiren Canbolat, "Bu zamana kadar olan çalışmaları arkadaşlarımızla değerlendirdik. Biz arama, taramaya devam edeceğiz. Süreci daha sonra yapacağımız toplantılarla karar vereceğiz.
Nihayete ne zaman erecek; şu an için söylemek erken. Biz kararlı şekilde 260 kişiyle alandayız. Hava müsaade ettiği takdirde tekrar alana ineceğiz. Farklı bölgelerde arama yapılıyor. Bunların tamamını tekrar kontrol edeceğiz. Ayrıca dışarıdan gelen epey sivil ekip, jandarma ve AFAD ekiplerimiz var. Onlara teşekkür ediyorum. 24 saat esasına göre can, siperhane büyük fedakarlıkla çalışıyorlar" şeklinde konuştu. Canbolat, şuana kadar alan taraması yapıldığını, gölde aramak için tespit olmadığını, tespit olursa onun için gerekenin yapılacağını söyledi.
ZİRVE YOLUNDA ARAMA YAPAN AKUT EKİBİ, KAYBOLDU
DHA'nın haberine göre, dün akşam saatlerinde kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan ve Efe Sarp'ı arama çalışmalarına katılmak üzere yola çıkan 4 kişilik AKUT ekibiyle, sabah saatlerinde telsiz irtibatı kesildiği ortaya çıktı. Bir süre sonra telsizle iletişim kurulan AKUT ekibinin, Karadere bölgesinde yoğun sis ve kar fırtınası nedeniyle kayboldukları, kurtarma ekibinden 1 kişinin ise su birikintisine düştüğü ve diğer 3 kişi tarafından kurtarıldığı belirtildi. Dereye düşen AKUT personelinin donma tehlikesi geçirdiği bildirildi. Jandarma Arama Kurtarma, AFAD ve ANDA ekipleri, konumları tespit edilen AKUT ekibini kurtarmak için yola çıktı.
4 KİŞİLİK AKUT EKİBİNE ULAŞILDI
AA'nın haberine göre, Uludağ'da kaybolan iki arkadaşı arama çalışmalarına katılan 4 kişilik ekip, üyelerinden birinin dereye düşmesi nedeniyle geceyi bölgede kurdukları çadırda geçirdi. Bursa Valiliğinden alınan bilgiye göre, AKUT Arama Kurtarma Derneği gönüllülerinden 4 kişi, arama çalışmalarına dün Gölçukuru mevkisinde devam etti.
EKİPLER DÖNÜŞE GEÇTİ
Geçen pazar günü kaybolan Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp (37) için yürütülen aramalar sırasında ekip üyelerinden biri, dereye düştü. Bu kişiyi kurtarma çalışmaları akşam tamamlandı. Bunun üzerine ekip, geceyi bölgede geçirmeye karar verdi. AKUT Arama Kurtarma Derneği, AFAD ve jandarmadan oluşan ekipler, kurdukları çadırda geceleyen bu kişilerin güvenli dönüşünü sağlamak için yola çıktı. Gölçukuru mevkisinde AKUT gönüllüleriyle buluşan ekiplerin dönüşe geçtiği öğrenildi.
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