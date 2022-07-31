Ukrayna'dan tahıl taşıyan gemi ne zaman yola çıkacak?

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Ukrayna'dan tahıl taşıyan ilk gemi yarın yola çıkabilir" dedi.

Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracatının yeniden başlatılmasını içeren anlaşma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov'un katılımıyla 22 Temmuz'da Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleşmişti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, gelişmelere ilişkin yaptığı son açıklamada, "Ukrayna'dan tahıl taşıyan ilk gemi yarın yola çıkabilir" ifadelerini kullandı.

BAKAN AKAR UKRAYNALI BAKANLARLA GÖRÜŞTÜ

Diğer yandan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov ve Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşmelerde, tahıl sevkiyatı hazırlıkları konusunda İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde yürütülen faaliyetlerle ilgili son durum hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede, Bakanlar tarafından, teknik çalışmaların tamamlandığı, idari hazırlık sonrasında sevkiyata en kısa süre içerisinde başlanmasının planlandığı, Müşterek Koordinasyon Merkezi'ndeki personelin uyumlu ve iş birliği içinde çalışmasından duyulan memnuniyet ifade edildi.

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