Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 2 atama

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı'na, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Muhittin Macit atandı.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince, Milli Eğitim Bakanlığı Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer görevden alınmış ve bu suretle boşalan Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Fevzi Kurt atandı.