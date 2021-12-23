Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kovid-19'a yakalandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kovid-19'a yakalandı.

AA'da yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Yardımcılığından yapılan açıklamada, Oktay'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığı kaydedildi.

DHA'nın haberine göre de Oktay'ın, Ankara Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındığı ve genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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