AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile depremin meydana geldiği Bingöl'de yaptığı açıklamada, "Bingöl'deki depremde 18 kişi yaralandı. Yaralılardan şu an itibarıyla kritik durumda olan vatandaşımız yok." bilgisini verdi.

"46 artçı depremimiz var. Bunlardan 2'si 4'ün üzerinde depremler. Bunlar normal. Bunlar yine azalarak devam edecek." diyen Oktay, "90 ekiple hasar tespit çalışmalarımız fiilen başlamıştır. Tamamlanana kadar devam edecektir."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Köy ve mezralarımızın her birini yerinde kontrol ediyoruz. Karlıova ve köylere 1300'ün üzerinde çadır şu an ulaştı." dedi.

Oktay, "Tüm bakanlıklarımızla, yereldeki yöneticilerimizle ekip olarak buradayız. Ne gerekiyorsa yapılacaktır, yapılmaktadır. Biz de fiilen gidip, bizzat yerinde göreceğiz. Yapılması ve alınması gereken kararlar varsa da yine birlikte alıyor olacağız. Yaraları bir an önce saracağız inşallah." şeklinde konuştu.