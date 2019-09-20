Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kıbrıs'ta yaşanan gelişmelerle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

"Adanın ortak sahibi Kıbrıs Türklerine azınlık statüsünü kimse reva göremez. Buna ne izin veririz ne de Kıbrıs Türk halkı bunu kabul eder" şeklinde konuşan Oktay, "Kapalı Maraş, tarihi belgeler ışığında hakkaniyetli bir şekilde malların iadesi sağlanarak kullanıma açılacaktır." dedi.

Oktay, "Adanın kıta sahanlığındaki doğal kaynakların tek sahibi olduğunu zanneden Kıbrıs Rum tarafının girişimlerine göz yummayacağımızı burada bir kez daha vurgulamak istiyorum. Akdeniz Harekatı kapsamında çelikten irademizle Doğu Akdenizdeyiz." ifadelerini kullandı.