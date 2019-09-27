Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay önemli açıklamalarda bulundu.

Oktay'ın açıklamalarından satır başları:

Öncesinde 5.8 depremle ilgili sayın Cumhurbaşkanımızın görevlendirdiği andan itibaren depremin etkileri ve depremin yönetimiyle ileriye dönük çalışmalarımızla bunu bir fırsata çevirdik. Tüm kurumlarımız çalıştılar ve geldiler. Yaptığımız çalışmalarda olası Türkiye'de İstanbul ve 80 il için geçerlidir. Yıllardır yaptığımız hazırlıkların ciddi hazırlık olduğunu, 28 tane çalışma grubuyla birlikte ne kadar sağlıklı sistem kurmuş olduğumuzu gördük. Bu sistem dünyaya örnek bir sistemdir.

"MAHALLE MAHALLE ARAMA KURTARMA EKİPLERİMİZ VARDIR"

Herhangi bir afet olduğu anda, deprem olduğu anda sıfırıncı dakikaya hazırlıktır. AFAD'dan düğmeye basıldığı anda anında hiçbir talimat beklemeden harekete geçecektir. Kimler, nerede ne yapacak hepsi çalışılmış, planlaması yapılmış, bilişim altyapısı kurulmuştur. İlk deprem olduğu anda arama kurtarmaya ihtiyacınız var. Senaryo yazıyoruz. Arama kurtarmada nerede ihtiyaç vardır. Her bir ilçemizin mahallelerine kadar görevlendirmiş arama kurtarma ekiplerimiz vardır. Organize sanayi bölgelerimizin de kendilerine özel, anında ihtiyaç duydukları zaman kendilerinin arama kurtarma ekibinin kurmalarını teşvik ediyor olacağız. Ulaşım nasıl sağlanacak havadan, karadan ve denizden görevlendirilmiş durumda.

"BURADA OLMAYACAK VE SONRA DA BUNUN SİYASETİNİ YAPACAK!"

Altyapıyla ilgili hasar varsa anında ayağa kaldırılması, su, kanalizasyon, elektrik, doğalgaz vs. Bir başkası beslenme, sağlık hizmetleri, hasar tespit. Tüm alanlarda eğitim, sağlık alanıyla alakalı, nakliye, ulaşım, trafik, güvenlik hizmetleri aynı şekilde ihtiyaç boyutunda satın alınması 28 ayrı alanında aklınıza gelebilecek, yangın ve itfaiye, defin çalışma grupları bunun içerisindedir. Eksik olanlarla alakalı görevlerimizi verdik. 1 haftaya kadar çok daha güçlü bir şekilde bu tatbikatlar devam edecek. Afetin yönetimi bilgi kirliliğini affetmez. İstanbul'da bilgi kirliliğinden dolayı tek bir kişinin burnu kanarsa affetmeyiz. Yasal olarak da millet olarak da affetmeyiz. Burada siyaset yapmıyoruz, insan hayatını konuşuyoruz. Toplanma alanları buna dahildir. Olmayan bir şeyi var diye göstermek bizim çalışma prensibimize aykırıdır. İnsan hayatından siyaset yapanlara sesleniyorum, burada insan hayatıysa bu hayat üzerinden kimseye siyaset yaptırmayız. Buna İstanbul Belediyesi de dahildir. Başkan da geldi çalışmalarda bulundu. Sonrasında kanal kanal dolaşıp, bu vardır, yoktur diye anlamsız bir şey olamaz. Sabah da ayrıca davet edildi. Sonrasında sosyal medyada ilginç şeyler dolaşıyor. Bu kabul edeceğimiz yaklaşım tarzı değildir. Tüm bakanlıklarımızın, 1. Ordunun, Jandarmanın burada olduğu anda arkadaşımız burada olmayacak sonra da bunun siyasetini yapacak. Böyle bir şey olmaz. İnsan hayatı söz konusu ise onun hazırlıklarını yapıyoruz. Son derece şeffaf olduk, tüm Türkiye ile paylaştık. Toplanma alanlarının nerede olduğunu e-devlet üzerinden görebilirsiniz dedik. Tekrar talimat verdik AFAD web sitesi üzerinden görülebilir. Toplanma alanı herhangi bir afet olduğunda en yakınınızda toplanabileceğiniz bir merkez. Hemen burada bir tahliyeye başlayacağız. Büyük deprem olduğunu düşünün Allah korusun. İnsanlar barınma merkezine gireceklerdir. Barınma merkezimiz şu anda hazır durumda. İstanbul'daki kamu binalarının yüzde 92'sini barınma hizmetinde kullanabileceğiz demektir.

"HAZIR DEĞİLMİŞİZ GİBİ BİLGİ KİRLİLİĞİ YAPMAK YANLIŞTIR"

Dün toplanma alanı ne kadar küçükmüş, üç yıl önce buraya toplanma alanı dediler ama bina yapmışlar. Biz en kötü senaryoda toplanma alanımız nedir ve bu metre kare alan olarak ihtiyacı karşılayabiliyor muyuz, karşılamıyor muyuz? Bizim için önemli olan ihtiyacın karşılanmasıdır. Bugün çalışmalarımızda gördük ki, ihtiyacımızın karşılanmasında herhangi bir sorun yoktur. Bunun üzerinden senaryolar oluşturmak, hazır değilmişiz gibi bilgi kirliliği yapmak yanlıştır. Deprem olduğu andan itibaren ve deprem olmadan önce yapmaları gereken hususlarla ilgili bilinçlendirme konusunda medya ve basın kuruluşlarımızdan destek istiyoruz. Bu bizim ortak derdimiz. Vatandaşlara diyoruz ki 'afete hazır mıyım' diye kendinize sorun. İstanbul ve Türkiye'de AFAD bünyesinde 1100 gözlem istasyonumuz var. Yeraltındaki faaliyeti bunlarla ölçüyoruz.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI MURAT KURUM: 80 KAMU BİNA SINDA İNCELEME YAPTIK

Afetin olduğu ilk andan itibaren yönetim planı çerçevesinde bakanlığımıza bağlı birimler altyapı ve üstyapı bağlamında çevre illerden de hareket etmek üzere personelimizle görev yapıyoruz. Şu anda 611 hasarlı bina talebiyle karşı karşıyayız. Bunun dışında 80 kamu binamızla ilgili inceleme yaptık. Yapmış olduğumuz tespit çalışmalarımız devam ediyor. Hafta sonu itibarıyla bu okulumuzdaki tespitler de tamamlamış olacak. 2002 yılından bu güne bu sektörde kentsel dönüşüm, sosyal donatı alanında birçok projeye imza attık. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2002 yılında 'Bedeli ne olursa olsun değiştireceğiz' dediği seferberliği başlattık. Açıkladığımız eylem planı çerçevesinde 1,5 milyonluk konutu her yıl 300 bin konutu dönüştürerek tamamlayacağız. Dün yaşanan depremde bu kadar az hasar gördüysek, bir tane kalp krizinden vefat eden vatandaşımız olduysa da bu konu yaptığımız çalışmaları gözardı etmemek gerekir.

"TALEP EDİLEN HER PROJEYE HIZLI DÖNÜŞÜM YAPMAK İSTİYORUZ"

5 yılda depreme daha hazır bir ülke olacağız. Vatandaşlarımız binalarını bakanlığımıza tespit yaptırabilirler. İnşallah biz yapacağımız kentsel dönüşüm projeleriyle tüm İstanbul ilçelerindeki kentsel dönüşümü yapıyoruz. Bu işin siyasetini yapmıyoruz, talep eden her projeye hızlı dönüşümle gerçekleştirmek istiyoruz.

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU: 1999'DA RAHMETLİ DEMİREL VE SAYIN ÇİLLER'İN TABLODAN HABERİ YOKTU

1999 yılında İstanbul'da depremi yaşayan bir kişi o sabah itibarıyla Yalova-Karamürsel-Kocaeli-Sakarya deprem bölgesindeki belki bugün hiçbirimizin görmediği o fotoğrafı gören bir kişi olarak Türkiye'nin bugün geldiği noktayla o gün arasında çok büyük fark var. Dün AFAD'da gördüğüm tablo 99 tablosundan bambaşka bir tabloydu. 99'da sayın Çiller'le birlikte Yalova'daydık. O gün rahmetli Demirel'in de, Çiller'in de tablodan haberi yoktu. Çalışmalarımızı her ilde revize ediyoruz. İnsanı ve teknolojik unsurları meselenin içine katıyoruz. Biz sadece depremle karşı karşıya kalmıyoruz. Sel, heyelan, çığ, hortum gibi afetle karşı karşıya kalıyoruz. Bu konuda çok önemli adımlar attık.

"2,5-3 YILDAN BU YANA TOPLANMA ALANLARINI OLUŞTURDUK"

Dün bir tabloyu daha kamuoyunun bilmesi açısından ifade etmeyi zaruret görüyorum, 10 dakika içerisinde AFAD sistemi bize hiçbir ölü olmadığını gösterdi. Nerelere ne şekilde ulaşacağımız yaptığımız bütünlüğü görmüş olduk. Nerede çok iyiyiz, nerede aksaklığımız varsa düzeltmemiz gerekir dünden itibaren bir vesileyle hep beraber değerlendirdik. Bu değerlendirme burada kalmayacak, bunun üzerine koymamız gerekir. Buna da gayret gösteriyoruz. Toplanma alanları konusunda bizatihi işin içinde olan birisi olarak söylemem lazım. Toplumda bir güvensizlik sözkonusu olursa bu ülkeyi yönetenler olarak ilk önce kendimizi affetmeyiz. Bu toplanma alanlarının belirlenme süresi yaklaşık 2,5-3 yıllık bir süredir. Belediyelerle yaptığımız işbirliği ile bu yerlerle alakalı hem listelemeyi yaptık, bunu hem internet sitemizden hem e-devlet üzerinden yayınladık, hem bunların anonslarını gerçekleştirdik. Muhtarlarımızla paylaştık. Bunu vatandaşlarımızla ve sivil toplum kuruluşlarımızla paylaşmaya devam ediyoruz.

"GSM ŞİRKETLERİNE ÇÖZÜME DÖNÜK OLARAK GÖREVLER VERDİK"

KURUM: Mevcut yapıların güçlendirerek içinde vatandaşlarımızın sağlam bir şekilde oturmasının önünü açacağız. Acil dönüştürülmesi gereken 1,5 milyon konutu dönüştüreceğiz.

OKTAY: Veri, data paylaşımında, görüntü paylaşımında bir sıkıntı yaşanmadı. Seste sıkıntı yaşandı. Bir de kendi içimizdeki afetle alakalı olarak bir sıkıntımız olmadı. Orada bir iletişim sistemi yönetenler arasında var. Her ihtimale karşı güçlendirmeyle ilgili kararlar aldık. GSM şirketleriyle Turkcell, Vodafon, Türk Telekom'un bize açıklamaları oldu. Yoğun bir çalışma istedik onlardan, bazı görevler verdik. Tamamen çözüme dönük, burada yoğunluk olsa bile iletişimin ilk anda kesilmemesi ile ilgili neler yapılabileceği konusunda gelmiş durumdalar. 4 şirketin genel müdürü buradalar.