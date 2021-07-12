Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor... Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;
"Normalleşme süreci başarıyla yürüyor. Aşılama çalışmalarını hızla sürdürüyoruz. Toplam aşı sayımız 59 milyona yaklaştı. Dünyada saygına karşı bilinen en etkili ve yaygın koruma aşılamadır.
Elimizdeki imkanları çok daha etkin kullanmalıyız. Buradan bir kez daha tüm vatandaşlarımı kendilerini ve sevdikleri için bayrama kadar aşılarını yaptırmaya davet ediyorum. Aşılamanın nispeten zayıf olduğu yerler tehdit altına girebilir.
Toplumsal bağışıklık sağlanana kadar temizlik, maske ve mesafe kurallarından taviz vermemeliyiz. Bayram günleri de kurallara uyarak geçirmeliyiz.
Yaşanan güzel gelişmeleri sizler de görüyorsunuz. Faaliyetlerini belirlenen kurallara göre uyarak geçirenler işletmeler başta olmak üzere kayıpları hızla telafi ediyor.
2012'de inşallah ihracatımızda tüm zamanların rekorunu kıracağız. Gaziantep'te 5 organize sanayi bölgesi dolduğu için şimdi altıncısı kuruluyor. Yetişmiş eleman istihdamı konusunda sıkıntı arttığı için mesleki eğitimde yeni modeller üzerinde çalışıyoruz.
Bu tür olumlu gelişmelerin istihdama sağladığı katkıların neticelerini önümüzdeki günlerde takip edeceğiz. Sıkıntılarımız, sorunlarımız, kayıplarımız yok mu? Elbette var. Ama potansiyelimiz, yakaladığımız fırsatlar kat be kat yüksektir. Vatandaşlarımızın salgın döneminde yaşadıkları kayıpları, çektikleri sıkıntıları telafi etmek için birçok teşvik programını hayata geçirdik.
19 yılda kurduğumuz güçlü demokrasi, kalkınma altyapısı önümüzdeki büyük imkanı değerlendirme noktasında bize avantajlar sağlıyor. İnşallah ülkemizi hedeflerine başarıyla ulaştıracağız. Uzunca bir süredir Türkiye'ye diz çöktürmek, demokrasi ve kalkınma çizgisinden uzaklaştırmak için kurulan tuzak, milletimizle birliğimizi, beraberliğimizi, kararlılığımızı daha da pekiştirmiştir.
Ulaşım ülkemizin en önemli kalkınma altyapı yatırımları yaptığımız alanların başında geliyor. 1 trilyon 104 milyar lirayı aşan bir yatırım gerçekleşmiştir bu alanda. Geldiğimiz noktada hedeflerimizin önemli kısmına ulaştık. 364 yeni tünel, 567 yeni köprü ve viyadük inşa ettik. Demir yolu, hava yolu, deniz yollarında benzer atılımları hayata geçirdik."
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