Erdoğan-Zelenskiy görüşmesi sonrası önemli açıklamalar!

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Son dakika bilgilerine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bugün gerek ikili gerekse heyetler arası ardından ise dar kapsamlı yapmış olduğumuz görüşmelerle gerçekten Türkiye-Ukrayna arasında önemli adımları az önce atmış olduğumuz imza ile gerçekleştirdik." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Salgın başlamadan hemen önce Şubat ayında yüksek düzeyli stratejik konseyimizin 8. toplantısı vesilesi ile Kiev'i ziyaret etmiştim. Arayı fazla açmadan sayın Zelenskiy ile yeniden bir araya gelmemiz ilişkilerimizi güçlendirme yolundaki güçlü irademizin bir tezahürüdür. Az önce imzalanan metinler de bu irademizin pek çok başlıkta somut projelerle vücut bulmasını sağlayacaktır."

"İŞ BİRLİĞİMİZİ YENİ SEVİYELERE TAŞIMA KARARI ALDIK"

"Bugün değerli dostumla önce ikili, bilahare heyetler arasındaki görüşmelerle ikili ilişkilerimizin gündemindeki konuları etraflıca ele aldık. İşbirliğimiz savunma sanayiinden eğitime, turizmden sağlık sektörüne geniş bir yelpazede karşılıklı yarar temelinde derinleşiyor. Görüşmelerimizde yatırımların arttırılmasıyla ekonomik ve ticari iş birliğimizi yeni seviyelere taşıma yönündeki karşılıklı irademizi teyit ettik."

"BU YIL 500 BİNDEN FAZLA UKRAYNALI MİSAFİRİ AĞIRLADIK"

"Turizm alanında, küresel salgına rağmen bu yıl 500 binden fazla Ukraynalı misafiri ağırlamış olmamız, halklarımız arasındaki yakınlığı ve aldığımız önlemlere olan itimadını açıkça gösteriyor. Görüşmelerimizde salgınla mücadelede Türkiye-Ukrayna halkının yanındadır. İhtiyaç olduğu takdirde daha fazla destek sağlamaya hazırız. Görüşmelerimizde güvenlik alanındaki işbirliğimizi güçlendirme, suçluların karşılıklı iadesi yönünde atılabilecek adımları ele aldık."

TÜRKİYE KIRIM'IN YASADIŞI İLHAKINI TANIMAMIŞTIR"

"Özellikle FETÖ ve diğer terör örgütleriyle ortak mücadelemizde eşgüdümümüzü güçlendirme hususunda mutabıkız. Türkiye Ukrayna'yı bölgemizde istikrar, güvenlik, barış ve refahın temini için kilit bir ülke olarak görüyor. Bu çerçevede Ukrayna'nın egemenliğini, Kırım dahil toprak bütünlüğünü, siyasi egemenliğini hep destekledik, desteklemeye de devam edeceğiz. Türkiye, Kırım'ın yasadışı ilhakını tanımamıştır ve tanımayacaktır. Türkiye ile Ukrayna arasındaki tarihi ve insani bağların önemli bir unsuru olan Kırım Tatarı kardeşlerimize Ukrayna makamları ile birlikte desteklerimiz devam edecektir. Soydaşlarımız için konut inşası projesi ve Kiev'de cami inşası projesi kapsamındaki çalışmalar sürüyor."

"ATEŞKESİN DEVAMINI TEMENNİ EDİYORUZ"

"Sayın Devlet Başkanı bize Ukrayna'nın doğusundaki güncel durumu da aktardı. Burada 27 Temmuz'dan bu yana sürdürülen ateşkesin devamını temenni ediyoruz. Bölgemizin barış ve istikrarı adına biz de elimizden gelen desteği göstermeye hazırız. Bu süreçte başkanlığı iki dönemdir büyükelçilerimizle yürütülen AGİT özel gözlem misyonuna desteğimiz aynı şekilde devam edecektir. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor kıymetli dostum Zelenskiy'e ziyareti için tekrar teşekkür ediyorum."

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin satır başları:

"Öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a daveti için teşekkür ederim. Diyaloğumuz gelişiyor. Bugün gerçekleştirdiğimiz müzakereler bunu açık bir şekilde kanıtlamaktadır. Ukrayna ve Türkiye ortaklığını derinleştirmeye ve işbirliğini geliştirmeye hazırlar. Güncel konuları şekilde görüştük. Gelecek yıl toplantı düzenlenmesi konusunda anlaştık."

"TÜRKİYE'NİN DESTEĞİ BİZİM İÇİN ÖNEMLİDİR"

"Türkiye'nin Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği destek bizim için önemlidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'da tutulan Kırım Tatarları ve Ukraynalılar için çaba göstereceğini ifade etti. İşgal altındaki Kırım'da insan haklarının korunmasını sağlamak için BM Genel Kurulu'nun 75. oturumunda işbirliği içinde çalışacağız. Kırım Platformu Projesi'ne Türkiye'yi katılmaya davet ettim. Burada rol almaya hazırız."

"TÜRK ŞİRKETLERİN SAYISINI ARTTIRMAK İSTİYORUZ"

"Dombast'ta krizi çözmek için politik ve diplomatik yolun tek ve doğru bir yol olduğu kanaatine vardık. Kovid-19'a rağmen ikili ticaretimizin olumlu dinamikliğini sürdürdüğünü kaydettik. Serbest ticaret anlaşmasının sonuçlandırılmasını hızlandırma konusunda anlaştık. Türk şirketleri başarılı bir şekilde çalışıyor. Türk şirketlerinin sayısını arttırmak istiyoruz. Enerji bağımsızlıklarını sağlamak için ülkelerimizin arasındaki işbirliğini de konuştuk. Bölgenin enerji sorunları konusunda benzer bir vizyonumuzun olduğunu söylemek isterim."

"ORTAKLIĞIN GELİŞMESİ ÇOK ÖNEMLİ"

"Ukrayna ile Türkiye arasında askeri çerçeve anlaşması milli savunma bakanlarımız tarafından imzalandı. Bu işbirliği stratejik ortaklığın gelişmesi için çok önemlidir. Görüşmemizin İstanbul'da gerçekleşmesinden memnunum. İstanbul özel ve önemi olan bir yerdir. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmenin sıcak ortamın yanısıra bu şehrin atmosferini de hissediyoruz. Misafirperverliğiniz için teşekkür ederim. Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsında Türkiye ve Türk halkına teşekkür ediyorum."

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