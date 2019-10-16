İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve beraberindeki heyeti, yarın kabul etmesinin planlandığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere yaptığı son açıklamasında, ABD heyetiyle yapılacak görüşmelere ilişkin olarak, "Benim şu anda Pence ve (ABD Dışişleri Bakanı Mike) Pompeo dışında diğerleriyle görüşmem söz konusu değil" demişti.

Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilere yaptığı açıklamadaysa, "Sayın Trump benim teklifim üzerine, önce Mike Pence ve Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien'ı Türkiye'ye gönderiyordu. Fakat daha sonra galiba Pence’i gönderme kararını aldılar. Bu akşam Ulusal Güvenlik Danışmanıyla da İbrahim Bey bir görüşme yapacaklar. Ve büyük ihtimalle yarın bu heyet Ankara'da olacak ve görüşmeleri gerçekleştirilecekler" ifadelerini kullanmıştı.

ABD HEYETİ ANKARA'YA GELDİ

Bu arada ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien ve ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’den oluşan ABD heyeti, Ankara'ya geldi.

Pence'in başkanlık edeceği ABD heyeti, Başkan Donald Trump'ın talimatıyla Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirmek üzere Türk yetkililerle görüşmelerde bulunacak.

'AMACIMIZ İLİŞKİLERİ YIPRATMAK DEĞİL'

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Fox News kanalına verdiği röportajda, Washington'un Suriye'de kalıcı bir çözüm bulmaya çalıştığını söyledi. Pompeo, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yüz yüze görüşmeyi planladığını belirtirken, "Amacımız Türkiye ile ilişkilerimizi yıpratmak değil. Suriye'de bir otorite boşluğu oluşmadığından emin olmak istiyoruz" diye konuştu.