Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği New York'ta İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüşüyor.

New York'ta yeni açılan Türkevi Binası'ndaki görüşme, basına kapalı gerçekleşiyor.

Ayrıntılar geliyor...