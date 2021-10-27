Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve konuğu Çad Devlet Başkanı Mahamat Idriss Deby Itno ortak basın toplantısı düzenledi.
İlk olarak sözü alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
"ÇAD'I ÜLKEMİZİN AFRİKA'DAKİ ORTAKLARI ARASINDA GÖRMEK İSTİYORUM"
"Çad Cumhuriyeti sahip olduğu büyük potansiyelle bölgesinde önemli role sahiptir. İlişkilerimizi daha ileri seviyeye taşımak, Çad'ı ülkemizin Afrika'da ortakları arasında görmek istiyorum. Sahip olduğumuz potansiyeli dikkate alarak ticari ilişkilerimizi derinleştirmeyi arzu ediyoruz. Yeni hedefimiz 200 milyon dolar seviyesine taşımak, ikinci etapta bunu 500 milyon dolara ulaştırmaktır.
Ticari ve ekonomik ilişkilerimizi bütüncül, kapsayıcı, karşılıklı saygı ve kazan kazan anlayışına dayanan bir yaklaşımla geliştirmeyi amaçlıyoruz. Geçen hafta Angola, Togo ve Nijerya'yı ziyaret ettim. 21-22 Ekim'de Türkiye-Afrika Ekonomi İş Forumu'na ev sahipliği yaptık. 17-18 Aralık'ta 3. Türkiye Afrika Ortaklık zirvemizi icra edeceğiz.
Çad'la işbirliğimizi her alanda daha ileriye taşımaya kararlıyız. Eğitim faaliyetleriyle Türkiye Maarif Vakfı, TİKA, THY ve sivil toplum kuruluşlarımız iki ülke ilişkilerine önemli katkılarda bulunuyor. Çad-Türk Dostluk Külliyesi bünyesindeki tarım okulu inşası bitti. Bir an önce bu külliyeyi kazandırmak istiyoruz. FETÖ'ye karşı mücadelede Çad'lı kardeşlerimizin desteğini unutmamız mümkün değildir. FETÖ iltisaklı okulların Türkiye Maarif Vakfımıza devredilmesine müteşekkiriz.
Çad'la askeri, savunma, güvenlik alanındaki işbirliğimizi geliştirmeye hazırız. Görüşmelerimizin ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."
"ÖNCELİKLERİMİZ ORTAK"
Erdoğan'ın konuşmasından sonra sözü alan Çad Devlet Başkanı Itno'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
"Sözkonusu anlaşmalar çeşitli alanları ilgilendirmektedir. Hava yolu ulaşımı, enerji, altyapı, savunma, güvenlik konuları, bilimsel araştırmalar, eğitim, gençlik, spor, medya ve bununla birlikte üniversiteler arasındaki akademik işbirliği.
Bizler işbirliğimizi çeşitli uluslararası kuruluşlar nezdinde ele aldık. BM, Afrika Birliği gibi uluslararası örgütler nezdinde işbirliğimizi ele aldık. Gündemi meşgul eden konuları yeniden ele aldık. Önceliklerimiz ortak. Özellikle Sudan'da yaşananlar, Libya'da durum. Terörizmin bize yaşatmış olduğu zorlukları ele aldık. Çad'daki geçiş dönemini konuştuk.
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