19 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki mitingde konuşuyor.
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İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
İnşallah 31 Mart akşamı herhalde böyle bir toplantıyı burada yaparsınız, yaparız. Bugün bir kez daha Üsküdar'da olmanın, siz komşularla buluşmanın memnuniyeti içerisindeyim. Hamdolsun bugün dört mitingimiz de muhteşemdi. Özellikle de Kocaeli'de bizi bekleyen milyonlara hitap ettim. Kocaeli'de bizi dinleyen 120 bin kişiydi. Kuzey Marmara Otoyolu'nun bir safhasını daha milletimizin hizmetine sunduk. Bu saate kadar bizleri beklediniz. Her birinize tek tek teşekkür ediyorum. Sizlerin nezdinde tüm Üsküdar'a şükranlarımı sunuyorum. İnşallah 31 Mart'a kadar tempomuzu arttırarak sürdüreceğiz.
"NE HAÇLI ARTIKLARI, NE BİZANS HEVESLİLERİ NE DE..."
Milletin desteğini, duasını alan bir siyasetçiyi durdurabilecek hiçbir fani güç yoktur. Milleti ile aynı hedefe yürüyen, aynı idealleri paylaşan bir devlet adamın önünü kesebilecek hiçbir engel yoktur. Yeter ki birbirimize sahip çıkalım, tarihimizi asla unutmayalım, davamıza ihanet etmeyelim. Yeter ki biz gözlerimizi hedeflerimizden bir an olsun ayırmayalım. Bunları başardığımızda Allah'ın izniyle ne Haçlı artıkları, ne Bizans heveslileri ne de Neonazi bozuntuları bizi yolumuzdan alıkoyabilir.
"MARMARAY, AVRASYA, ÇAMLICA CAMİİ ÜSKÜDAR'DADIR"
İstanbul'da yaptığımız projelerin çoğunun merkezi işte burası, Üsküdar'dır. Marmaray, Avrasya Tüneli, Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe metro hattı burada. Büyük Çamlıca Camii ve Küçükçamlıca'da yapılan Radyo Televizyon Kulesi o da burada. Bütün bunlarla beraber Üsküdar bambaşka. Hele hele Büyük çamlıca Camii artık Türkiye'de bugüne kadar yapılmış camilerin hakikaten en mükemmeli. Üsküdar'da 8 adet köprü ve kavşak yoluyla bağlantı yollarını hizmete açtık. Sahilde 5 adet iskele binasını restore ettik.
"SEN NASIL TAPU VERECEKSİN? DEVLET VERECEK YANİ KARDEŞİNİZ"
Üsküdar eski belediyesinin yeri istimlak çalışmalarıyla yeni bir meydana dönüştürüldü. Üsküdarımız için en önemli konularda birisi tapu meselesi. Şimdi bazı belediye başkanları çıkıyor, AK Parti dışında, 'tapunuzu ben vereceğim' diyor. Sen nasıl vereceksin yahu! Sen de tapu kadastro müdürlüğü var mı? Onu verecek olan varsa devlet verir. Onu da verecek bu kardeşiniz. Tapu kadastro, Çevre Şehircilik Bakanlığı'na bağlı. Özellikle Boğaz bölgesindeki 16 mahallesini bu mesele çok yakından ilgilendiriyor. İmar problemlerini hamdolsun biz çözüme kavuşturduk.
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