        Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Umman'a geldi

        Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Umman'a geldi

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Körfez turunun son ülkesi Umman'ın başkenti Maskat'a geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2025 - 16:35 Güncelleme: 22.10.2025 - 16:35
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Umman'a geldi
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere "TRK" uçağıyla Körfez turunun son ülkesi Umman'ın başkenti Maskat'a geldi.

        Erdoğan, Özel Sultanlık Havaalanı'nda, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ve Türkiye'nin Maskat Büyükelçisi Muhammet Hekimoğlu ve elçilik personeli tarafından karşılandı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Umman'a geldi.

        Öte yandan, Umman Hava Kuvvetlerine ait uçaklar, Özel Sultanlık Havaalanı'na inişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağına eşlik etti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Alam Sarayı'nda Umman Sultanı Heysem bin Tarık tarafından resmi törenle karşılanacak, onuruna verilen resmi akşam yemeğine katılacak.

