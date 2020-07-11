Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin en uzun köprüsünü açıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Botan Çayı Beğendik Köprüsü Açılış Töreni’ne canlı bağlantıyla katılıyor. 165 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en yükseği olacak olan köprü, Van - Pervari yolunu da 5 saatten 2 saate düşürüyor. Canlı bağlantıda konuşan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."