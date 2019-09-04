Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas Kongresi'nin 100. yılında Sivas'taki kutlama programında konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Tarihimizin en derin izlerini hafızalarımıza kazıyan dönemlerden biri milli mücadele yıllarıdır. 4 Eylül 1919 tarihi aziz milletimizin hafızasında çok önemli bir yere sahiptir. Milli mücadelenin işaret fişeği burada atılmış, Kurtuluş Savaşı'nın hazırlıkları burada yapılmıştır. Sivas cumhuriyetin ilk merkezidir. Tam bir asır önce yurdun dört bir yanından gelen delegeler burada milli bir duruş sergilemişlerdir.

Sivas Kongresi deyince hemen gözümüzün önüne gelen tarihi bir fotoğraf vardır. O fotoğrafta Gazi Mustafa Kemal'le birlikte kimler var? O gün İstanbul temsilcisiyle burada mıydı? Buradaydı. Bursa, Aydın, Denizli, Afyon burada mıydı? Evet buradaydı. Sivas'taki tarihi toplantıda doğudan batıya, kuzeyden güneye bütün vatan temsil ediliyordu. Bir asır sonra aynı mekanda milli mücadelenin ilk temsilcilerini saygıyla anarken, Sivas'taki kararlılığı asla kaybetmediğimizi de hatırlatmak istiyorum.

Gazi Mustafa Kemal ve Amasya Genelgesi'nde imzası bulunan paşalar, Sivas'ta milli bir kongrenin toplanması kararını vermişlerdi. Sivas o günün şartlarında sadece jeopolitik konumuyla değil, Sivaslıların duruşlarıyla da emniyetli olması nedeniyle seçilmişti. Sivas, Anadolu'nun birlik ve dirlik yurdudur. Sivas'ın gönlünde nifak değil, birlik, beraberlik duyguları yer bulur.

Bu şehirde karşılık bulamayan bir siyasi hareketin ülkenin tamamında başarılı olması mümkün değildir. Biz de bunun için Sivas'a ayrı bir önem verdik.