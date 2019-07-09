09 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na katılmak üzere Bosna Hersek'te bulunuyor.
Erdoğan, oturum öncesinde katılımcılarla aile fotoğrafı çekildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Saraybosna'daki oturumda canlı yayında önemli açıklamalara imza attı.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;
Son birkaç yıldır bölgede çok ciddi insan hareketliliği yaşanıyor.
Dönem başkanlığımızda bölgesel kalkınmayı güçlendirmek için çaba sarf edeceğiz. Biliyorsunuz, son birkaç yıldır bölgede çok ciddi insan hareketliliği yaşanıyor. Suriye, Irak, Afganistan kaynaklı yoğun bir göç baskısıyla karşı karşıyayız. AB, sayıları 10'larla ifade edilen göçmen sayılarından anlaşamazken, Türkiye 4 milyon sığınmacıya ev sahipliği yapıyor. Türkiye düzensiz göçle mücadele konusunda da her türlü tedbiri Ege Denizi başta olmak üzere her alanda hayata geçirdi. Ülkemizde yakalanan düzensiz göçmen sayısı 1 milyon kişiyi aşmıştır. Avrupa'ya düzensiz geçiş sayılarını yüzde 99 oranında azalttık. Başta Balkan ülkeleri olmak üzere Avrupa'nın tamamının güvenliğine katkı sağladık. Üzülerek belirtmek istiyorum ki, Türkiye ve Balkanlar gibi bölgeler düzensiz göçün tüm yükünü taşımak zorunda bırakılmıştır. AB'nin 6 milyar Euro'luk sözünden şimdiye kadar sadece 2.5 milyar Euro'su serbest bırakılmıştır.
Süreç kapsamında varılmasını arzu ettiğimiz hedeflerden biri de, ülkelerimiz arasındaki iletişim ve ulaşım imkanlarının artırılmasıdır. Saraybosna Belgrad otoyolu son derece önemli ve stratejik bir adımdır. Otoyol projesiyle ilgili hem Sırbistan hem de Bosna Hersek tarafıyla anlaşmalarımızı izledik.
Dünyanın dijitalleştiği bir dönemde bizim buradan geri kalmamız düşünülemez. Ülkelerimiz arasındaki dijital altyapı anlaşmalarını imzalamamız elzemdir. Siber güvenlik, dijital ekonomi ve ARGE çalışmalarının teşvikini de ihmal etmemeliyiz. 21. yüzyılın gerektirdiği ekonomik şartları karşılayan ve teknolojik inovasyonu sağlayan bir bölge olmamız gerekmektedir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!