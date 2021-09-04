Salarha Tüneli açıldı! "Rant hırsına, cehalete, bencilliğe müsaade etmeyeceğiz"

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de Salarha Tüneli Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Yaklaşık 3 kilometre uzunluğundaki Salarha Tüneli'nin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Doğu Karadeniz'in giderek gelişen ticareti, turizmi, sanayisi ile üniversitemizin artan cazibesi bölgedeki trafiği yoğunlaştırmıştır.

- Rize-Artvin Havalimanı'nın açılmasıyla bu bölgedeki yük ve insan trafiği artacaktır. Bu tünel Rize'nin 70 yıllık hayalidir. Tünel sayesinde 14 kilometreyi bulan ve neredeyse yarım saat süren dağın ardı ile önü arısındaki ulaşım artık 4,5 kilometreye ve 5 dakikaya inecektir.

- Karadeniz'in tamamı ile birlikte Rize'nin en önemli sorunu olan çarpık yapılaşma ile ilgili çok önemli adımlar attık. Bugün temelini attığımız proje bunlardan sadece biridir.

- Rize'nin cazibesini artırmak amacıyla turizm alanında çeşitli yatırımlar yapıyoruz. Görüntü ve gürültü kirliliğine son veriyoruz. Çaykur Sanayi Hal Bölgesi'nin olduğu 18 hektarlık alanda 1252 konut ve 360 ticari birim inşa edilecek projeyi başlatıyoruz. Yakında ihalesine çıkılacak.

- Tünelin açılmasıyla birlikte artık şehrin büyümesi Salarha tarafına doğru devam edecek. Salarha'da inşası süren 465 konut ve 12 dükkanı vatandaşlarımıza teslim etmeyi planlıyoruz.

- Çağın ihtiyaçları, insanımız talepleri ve tabiatın güzellikleri arasındaki dengeyi en hassas şekilde kuracağız. Küresel iklim değişikliği Karadeniz Bölgesi gibi yerlerin önemini daha da artırıyor. Geçmişte şahid olduğumuz rant hırsına, cehalete, bencilliğe dayalı hoyratlıkların buralarda tekrar yaşanmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Unutmayın başka Rize yok, başka Karadeniz yok, başka Türkiye de yok.

- Ayder Yaylası'nda yenileme ve koruma projesi uyguluyoruz. Ayder'in atık su, yağmur suyu, elektrik hatları ve tüm yolları yenileniyor

19 YILDA YAPILANLAR

- Türkiye'de bir kesim var. Ağızlarını her açtıklarında '19 yılda siz ne yaptınız ki?' diye soruyor. Bu soruyu kimlerin sorduğunu biliyorsunuz değil mi? Böyle bir soruyu ancak kendisi, annesi, evlatları bu ülkede yaşamamış birisi sorabilir.

- Ben bu bay Kemal'e ve CHP'nin tabanına sesleniyorum. Gelin de Rize'yi görün. Dikili bir ağacınız yok. Yaşı 30-35'in altında olanlar eski Türkiye'yi hatırlamayabilir ancak büyüklerinden dinlemiştir. Türkiye'yi 19 yılda ne yaptınız diyenlerin içindeki kötü niyeti elbette biliyoruz. Tereddüde düşenler olabilir diye ülkemize kazandırdığımız eserleri sizlerle paylaşmak istiyorum.

- Son atamalarla birlikte İstanbul'da 20 bin öğretmenin atamasını yaptık. 713 bin yeni öğretmenimizi göreve başlattık. Sağlıkta yatak sayımızı 155 binden 255 binin üzerine çıkarttık. Son 19 yılda 431 milyar lira tutarında sosyal yardım yaptık. Anlatması günlere sığmayacak eser ve hizmetler kazandırdık. Eskilerin dediği gibi insan ölür kalır eseri, eşek ölür kalır semeri. Biz hep eserlerimizle konuştuk. İnşallah da hep eserlerimizle anılacağız.