Son dakika bilgilerine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Reuters haber ajansının son dakika olarak servis ettiği haberinde, iki liderin görüşmede Suriye ve Dağlık Karabağ'daki gerilimi ele aldıkları ifade edildi.

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