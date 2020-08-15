Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de toplu açılış töreninde konuşuyor.. Dün memleketi Güneysu'ya gelen Erdoğan, "Rize'ye elimiz boş gelmedik, toplam yatırım bedeli 525 milyon lira olan 33 kalem eser ve hizmetin toplu açılış törenini yapıyoruz." ifadelerini kullanırken Rize'ye 18 yılda 20 milyarlık yatırım yapıldığını belirtti. Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
- Rize'nin lojistik merkeziyle ilgili çalışmalar yapıldı. İhale tamam. İnşallah inşaatı da başlayacak. Son 18 yıldır gece gündüz çalışıyoruz. Rize'ye 20 milyarın üzerinde yatırım yaptık.
- Rize'de Çaykur tarafından 2002 yılında 378 bin ton çay alımı yapılmışken, 2019'da alınan çay miktarını 517 bin tona çıkardık. Rize'de hemşehrilerimizi taşkınlardan korumak için 58 adet taşkın koruma tesisi inşaa ettik. Rize'li çiftçilerimize son 18 yılda 2.5 milyar yaş çay prim ve budama desteği sağladık.
- Tarihi köprüleri restore ettik. Yapımı süren projelerin önemli bir bölümünü seneye tamamlıyoruz. Şu anda Rize-Artvin Havalimanı inşaatı hızla devam ediyor. Yarın orayı da denetlemeye gideceğim. 2022 yılında havalimanımızı hizmete sunmayı hedefliyoruz Rize'de 20 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu artırdık. Toplam 28 sağlık tesisi inşa ettik.
- Dün AK Parti'nin kuruluşunun 19. yıl dönümüydü. Kasım ayında iktidarımızın 18. yılını geride bırakmış olacağız. Milletimiz bize girdiğimiz her seçimde birinci parti olma unvanını kara karşımıza kara gözümüze vermiyor. Hizmete, duruşa, işe bakıyor. Yalan, iftira, karanlık ilişkilerle milleti aldatabileceklerini sananların foyası kısa sürede ortaya çıkmaktadır. Samimi olmayanlar eninde sonunda gerçek yüzlerini göstereceklerdir. Gereksiz tartışmalarla enerjimizin bölünmesine izin vermeyeceğiz. Tartışmaları kendi mecrasından çıkartıp ülkenin ve milletin kutlu yürüyüşünün önünde bir takoz haline getirmeye kalkanlara göz yumamayız.
- Biz şu anda milletimizi ekonomimizi ayağa kaldırmaya odaklandık. Biz şu anda Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Ege'de haklarımızı sonuna kadar korumaya odaklandık. Bir yerde sorun varsa orada ona çözüm aramak boynumuzun borcudur.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!