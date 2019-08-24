Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de vatandaşlara sesleniyor.

Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"2 Haziran'daki yenileme seçiminde Cumhur İttifakı adayımız Eyüp Aytekin'e verdiğiniz destek dolayısıyla sizleri selamlıyorum. Yusufeli her zaman olduğu gibi yine yanımızda yerini aldı. İnanıyorum ki sizin bize olan desteğiniz, bizim size olan desteğimiz Yusufeli'ni çok daha farklı yerlere tırmandıracaktır.

"YUSUFELİ BARAJI 7 YILDA KENDİNİ AMORTİ EDECEK"

Yusufeli Barajı inşaatını inceleme fırsatını buldum. Muhteşem bir eser ortaya çıkıyor. Artvin adeta bir barajlar şehri. Dünyada eşi benzeri olmayan bir şehir. Kullanma suyundan içme suyuna kadar her şeyiyle bir barajlar şehri Artvin. Yusufeli çok daha farklı bir konuma tırmanıyor. Ülkemizin en büyük, dünyanın en yüksek 3'üncü eseri olacak Yusufeli Barajı'nı ülkemize kazandırmak için verdiğimiz mücadelenin en yakın şahidi sizlersiniz. Son 6 yılda yaşanan Gezi olaylarından ve 15 Temmuz'a kadar hedef bu eser olmuştur. Yusufeli Barajı'nın inşasına engel olmak için her türlü çabayı göstermişlerdir. Çünkü bunların dikili bir ağacı yok. Bir ağaç mı dikeceksiniz, onun karşısına dikilirler. Biz milletimizle el ele verdik, dayanışma içine girdik. Barajın yapımında yüklenici firmanın kararlılığını da alkışlıyorum. 2021 yılının Nisan ayında elektrik üretimi başlayacaktır. Hızla ilerliyoruz, bitireceğiz. Açılışına geleceğiz. Üretilecek elektriğin katkısı 1 milyar 250 milyon lira olacak. 7 yılda kendini amorti edebilme kabiliyetine sahip.

"DOĞU AKDENİZ'DE TEHDİT DİNLEMEYİZ"

Doğu Akdeniz'de ABD, Fransa, İngiltere, Katar varmış ama Türkiye yokmuş. Hangi ülke, Türkiye yokmuş. Eline diline dursun. Sen orada bizim Yavuzumuzu görmüyor musun, Barbaros Hayrettin'i görmüyor musun? İki sondaj, iki sismik gemiyle o devasa al bayrağımızı görmüyor musun? Bizim fırkateynlerimizi görmüyor musun? Uçaklarımızla, her şeyimizle oradayız. Batı tehdit sallıyor, biz tehdit mehdit dinlemeyiz. Türkiye'nin haklarını sonuna kadar savunacağız.