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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Reyhanlı Barajı, Afrin Çayı Davutlar Regülatörü ve Derivasyon Kanalı, Tahtaköprü Barajı Yükseltilmesi ve Hatay İçme Suyu Arıtma Tesisi Açılış Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- 480 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip Reyhanlı Barajı Amik Ovası'nda 585 bin 160 dekar arazinin sulanmasına hizmet edecek. Baraj sayesinde 585 bin hektar arazi 450 milyon lira katkı ve 52 bin kişiye de istihdam sağlanabilecektir.



- Reyhanlı Barajı sayesinde Amik Ovası'nda afetin önüne de büyük ölçüde geçilecektir. Geçen yıl 175 bin dekara kadar etkileyen taşkınlar 25 bin dekara kadar düşmüştü.

- Türkiye, dünyadaki kriz merkezlerinin tam göbeğinde yer almasına rağmen dimdik ayakta olmasını, birlik ve beraberliğinin gücü yanında her alandaki sağlam altyapısına borçludur.

- Türkiye güçlendikçe uluslararası alanda da haklarını daha iyi savunabilir hale geldi. Koronavirüs salgınının etkisiyle yeniden şekillenecek dünya düzeninde ülkemizin yerini alabilmesi için gece gündüz çalışıyoruz.

- Hatay, Suriye meselesinde en çok bedel ödemiş şehirlerimizin başında geliyor. Dünyaya insanlık ve kardeşlik dersi veren Hataylıların her birine şükranlarımı sunuyorum. Hatay 1939'da anavatana katılma kararı alarak bu konudaki duruşunu net bir şekilde ortaya koymuştur.

- Sınırlarımız boyunca kurulmaya çalışılan terör koridorunu yıkarken, Suriyeli kardeşlerimizin yalnız olmadığını da gösterdik.

- Suriye'deki terör bölgeleri ya söz verildiği gibi ya temizlenir ya da biz kendimiz gider yaparız. Güney sınırımızda istikrar sağlanana kadar sahada aktif bir şekilde yer almayı sürdüreceğiz.

- Terör örgütlerine ve onları kullanan güçlere ses çıkarmayanların konu Türkiye olunca her türlü ahlaki ilkeyi, hakkı, hukuku bir kenara bırakmaları, bizi yolumuzdan döndürememiştir, döndüremeyecektir. İdlib'de yeni bir insanlık trajedisi yaşanmasına yol açacak hiçbir adımı asla kabul etmeyeceğiz.