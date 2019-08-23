Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Erdoğan-Putin görüşmesinde Suriye ve Libya’daki gelişmeler ile ikili ilişkiler ele alındı.

"SALDIRILAR ÇÖZÜME ZARAR VERİYOR"

Görüşmede Erdoğan, rejimin İdlib’deki ateşkes ihlalleri ve saldırılarının büyük bir insani krize yol açtığını, bu saldırıların Suriye’deki çözüm çabalarına zarar verdiğini ve Türkiye'nin milli güvenliği bakımından da çok ciddi bir tehdide dönüştüğünü belirtti.

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