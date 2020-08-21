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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin merakla beklediği müjde için millete sesleniş konuşması yapıyor. Eyüp Sultan'da kıldığı Cuma namazının ardından Dolmabahçe'ye gelen Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Enerji kalkınmanın temel unsuru olmanın yanında milli bağımsızlığın tesisinde büyük öneme sahip. Doğu Akdeniz'deki oyunların arkasında enerji kaynaklarının paylaşımı vardır.

- Türkiye'de uzun süre petrol ve doğalgaz arama çalışmaları kiralama yöntemiyle yapıldı, dışa bağımlıydık. Elimize birkaç sayfa rapordan başka bir şey geçmedi. Biz artık bu şekilde yürüyemeyeceğimizi gördük. Bu tür çalışmaların kiralama veya benzeri yöntemlerle değil doğrudan milli kuruluşlar aracılığıyla yürütülmesini kararlaştırdık.

- Ülkemizin milli enerji ve maden politikasını yeni baştan belirledik. 3 sondaj gemisini derin deniz sondaj gemisini filomuza kattık. Bu alanda dünyanın en önde gelen ülkeleri arasına dahil olduk. 3 sondaj ve 2 sismik araştırma gemimiz tamamen kendi ekipman ve personelimizle çalışmalarını yürütüyor. 9 derin deniz sondajını tamamladık.

- Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih sondaj gemimiz 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetmiş durumda. Kuyudan elde edilen veriler aynı sahada daha geniş rezervlere işaret ediyor. İnşallah devamı gelecek.

- Hemen tespit kuyuları açmaya başlayacak, üretim konseptini belirleyip inşaat ve yapım işlerine geçeceğiz. Hedefimiz 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır.

- Diğer ülkelerdeki arama ruhsatlarımızı da çoğaltıyoruz. Ülkemizin enerji meselesini kökten çözmekte kararlıyız. Türkiye bunun bedelini ödemiş bir ülkedir. Cari açığımızın en büyük sebebi de hep enerji olmuştur. Denizlerde ve karada daha büyük arama yapıp enerjide net ihracatçı konumuna gelene kadar bize durmak yok.

- AB, Yunanistan'ı şımartıp üzerimize salarken kendi ilkelerine ihanet ettiğini görmelidir. Ortada dolaşan ve hiçbir geçerliliği olmayan saçmasapan haritaların en büyük zararı AB'ye vereceği unutulmamalıdır.

- Sakarya gaz sahasındaki keşiften sonra artık önümüze çok daha aydınlık bir yol olduğuna inanıyoruz. Bugün gelecek nesillere önemli bir miras bırakacağız, gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Buradan elde edeceğimiz gelirin hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Süreçte emeğe katkısı olan herkesi tebrik ediyorum. Bu sürece öncülük eden Berat Albayrak ve Fatih Dönmez'e ekipleriyle birlikte bir kez daha teşekkür ediyorum.

BAKAN ALBAYRAK: CARİ AÇIK DEĞİL CARİ FAZLASI, DÖVİZ FAZLASINI KONUŞACAĞIZ

Erdoğan, konuşmasının ardından Zonguldak'ta Fatih sondaj gemisinde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a canlı bağlantı yaptı. Bakan Albayrak konuşmasında Türkiye'de cari açık konusunun gündemden kalkacağını ve artık cari fazla ve döviz fazlası döneminin başlayacağını söyledi. Bakan Albayrak'ın açıklamaları şöyle:

- Bugün Türkiyemizin milli enerji politikaları açısından tarihi bir gün. Heyecanlıyız, mutluyuz, gururluyuz. Ülkemizin geleceği açısından çok önemli bir sürece şahitlik ediyoruz. Bugünün şöyle bir anlamı var. Ağustos malum zaferler ayı. Malazgirt'ten Mohaç'a, Büyük Taarruz'dan Sakarya'ya kadar zaferlere imza atmışız. Yine bir Ağustos ayında makus talihimizi tarihe gömdüğümüz, şanlı bir zafere imza attığımız bir güne tanıklık ediyoruz.

- Türkiye tam bağımsızlık yolunda çok büyük bir adım attı. Bugün burada keşfedilen gaz 83 milyonun. İşin ekonomik boyutu itibarıyla bugün teknik süreci değerlendirdikten sonra çok net şunu ifade edebilirim ki mevcut keşif ve potansiyelle birlikte ülkemizin gündeminden cari açık konusunu artık kaldırdığımızı söyleyebiliriz, cari fazlayı ve döviz fazlasını konuşacağımız yeni bir sürece girdiğimizi elhamdülillah görmüş oldum.

BAKAN DÖNMEZ: 2 KATMAN DAHA VAR

Zonguldak'ta konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise, "Teknik çalışmalara göre burada bulmuş olduğumuz gaz çok kaliteli görünüyor. Bunlar ilerde bize maliyet açısından olumlu yansıyacak." derken bölgede 6 bin kilometrekarelik sismik çalışma daha yapılacağını belirtti.

Dönmez, "İşlerimiz henüz bitmedi. Bin metre daha derine ineceğiz. Veriler bize aşağıda 2 katmanın daha olduğunu, bunların benzer yapılarda olduğunu ve dolayısıyla oralarda da gaz kaynağına ulaşacağımızı gösteriyor" şeklinde konuştu