"Milletimizle yürümeye devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde, Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'nde konuştu. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:
"Kahramanların hatıralarını yad etmek, şehit yakınlarımıza ve gazilerimize şükran borcumuzu ifa etmek üzere bir araya geldik.
Bugün burada Ankara'da ikamet eden 26 şehit yakını ve gazimizin Devlet Övünç Madalyası'nı tevcih ediyoruz. Ülkemiz genelindeki 376 şehit yakını ve gazimize Devlet Övünç Madalyası'nı tevcih etmiş oluyoruz.
"HÜRMETLERİMİZİ İFADE EDİYORUZ"
Milletçe çok iyi biliyoruz ki ne yaparsak yapalım şehitlerimizin ve gazilerimizin haklarını ödeyemeyiz. Bu topraklar bize, namahrem ellere teslim etmeyen kahramanların emanetidir. Bugün al yıldızlı bayrağımız dalgalanıyorsa, ezanlarımız gök kubbeyi çınlatıyorsa hiç şüphesiz bu önce Allah'ın yardımı sonra şehit ve gazilerimizin eseridir. Bizler bu madalyalarla onların hatıralarına hürmetimizi ifade ediyoruz.
İnancımıza göre şehitlik ve gazilik herkese nasip olmayan şeref payesidir. Şehit yakını olmanın vakarını, gazi olma onuru taşıyan herkesi tebrik ediyorum. Gazilerimizin gönül huzuru içinde kimseye muhtaç olmadan hayatlarını sürdürmeleri için çaba harcıyoruz. Şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin meselelerinde her zaman yanlarındayım.
"TÜRKİYE 40 YILDIR TERÖR BELASIYLA MÜCADELE HALİNDE"
Türkiye 40 yıldır vatanımızın bekasına, insanlarımızın huzuruna kast eden terör belasıyla mücadele haldedir. Emniyetten sivil vatandaşlarımıza her kesimden binlerce insanımızı şehit verdik. Ama yaşadığımız onca acıya rağmen terörün insanlarımız arasına nifak tohumları ekmesine müsaade etmedik. Kandan ve gözyaşından beslenen bu cinayet şebekesinin ülkemizin şahlanışını engellemesine izin vermedik.
Terörle mücadelede çektiğimiz onca çilenin, gösterdiğimiz onca sabrın neticelerini almaya başladık. Ülkemiz terörün her türlüsüne karşı önemli başarılara imza attı. Çakalların gezdiği dağlarda bugün kınalı kuzular geziyor. Ekilemeyen arazilerimiz bölgedeki kardeşlerimize veriliyor. Her tarafta yatırımlar hız kazanıyor. Gençlerimiz, sokaktaki vatandaşlarımız yarına daha bir umutla bakıyor.
Yaz kış demeden sürdürdüğümüz operasyonlarımızla, istihbarat teşkilatımızla, askerlerimiz, polisimizle terör örgütünün üzerine üzerine gidiyor, inlerini başlarına geçiriyoruz. Dünya harp tarihini yeniden yazan İHA'larımızla Irak'taki, Suriye'deki terör baronlarına nefes aldırmıyoruz. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız.
Terör örgütlerine yoldaşlık yapanlara, oy uğruna bölücü örgütü uzantılarıyla ittifak kuranlara, Yozgat'ta farklı Diyarbakır'da farklı konuşanlara inat biz milletimizle yürümeye devam edeceğiz.
Bugünümüz dünümüzden ne kadar aydınlıksa, yarınlarımız bugünden daha güvenli olacaktır. 21'inci yüzyıla Türkiye ve Türk milleti damgasını vuracaktır."
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