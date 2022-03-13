Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Miçotakis ile görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 14.00'te Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Vahdettin Köşkü'ndeki görüşmesi başladı. İki lider öğle yemeğinde bir araya geldi.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve beraberindeki heyet İstanbul'a geldi. Miçotakis Fener Rum Patrikhanesi'ndeki pazar ayinine katılacak ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i kabulünde ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alınacak.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre bugün gerçekleşecek kabulde, ikili ilişkilere dair konuların yanı sıra güncel jeopolitik gelişmeler ile Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yansımaları dahil bölgesel ve uluslararası meselelerin değerlendirilmesi öngörülüyor.
TÜRKİYE EKSENLİ DİPLOMATİK ÇABALAR
Miçotakis'in ziyareti, son günlerde Türkiye eksenli diplomasi adımlarının bir parçası olarak da değerlendiriliyor. Rusya'nın Ukrayna'daki işgal harekatının ardından her iki ülkenin dışişleri bakanları Antalya’daki Diplomasi Forumu'nda bir araya gelmişti. Zirve, savaşın başlangıcından bu yana gerçekleşen en üst düzey temas olmuştu. Zirveden ateşkes gibi bir sonuç çıkmasa da benzer görüşmelerin olabileceği konusunda taraflar benzer açıklamalar yapmıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her iki ülkenin lideri ile de teması sürerken ABD, İngiltere başta olmak üzere pek çok dünya lideri ile görüşüyor. Yunanistan Başbakanı'nın ziyaretinin ardından yarın da Almanya Başbakanı Olaf Scholz Türkiye'ye gelecek.
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog da geçen hafta normalleşme adımları içinde daha önce planlanmış bir görüşme kapsamında Türkiye'ye gelmişti.
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