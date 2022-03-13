Cumhurbaşkanı Erdoğan Miçotakis ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 14.00'te Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Vahdettin Köşkü'nde öğle yemeğinde bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i kabulünde ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alınacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre bugün gerçekleşecek kabulde, ikili ilişkilere dair konuların yanı sıra güncel jeopolitik gelişmeler ile Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yansımaları dahil bölgesel ve uluslararası meselelerin değerlendirilmesi öngörülüyor.